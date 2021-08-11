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Кабмин назначил новым главой «Укрзализныци» экс-менеджера Ахметова

11 августа 2021, 15:35

Кабмин назначил новым главой «Укрзализныци» экс-менеджера Ахметова

Александр Камышин. Скриншот: Latifundist / YouTube Александр Камышин. Скриншот: Latifundist / YouTube

Кабинет министров назначил новым исполняющим обязанности главы правления «Укрзализныци» советника министра инфраструктуры Александра Камышина. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщают народные депутаты Юлия Гришина и Алексей Гончаренко.

Камышин заменит в роли и.о. главы УЗ Ивана Юрика.

Накануне министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Камышину предстоит стать антикризисным менеджером в компании.

Среди задач, которые в кратчайшие сроки должен решить глава правления «Укрзализныци», Кубраков назвал следующие: повышение тарифов на грузовые перевозки, налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя — «Энергоатома», привлечение на украинский рынок международных инвесторов, закупка новых поездов и локомотивов.

Александру Камышину 37 лет. В 2006-2008 годах он работал в аудиторской компании KPMG в должности аудитора. Продолжил карьеру в Dragon Capital Томаша Фиалы, где до 2012 года работал над развитием фонда прямых инвестиций. Параллельно работал генеральным директором Карловского машиностроительного завода (KMZ Industries).

С апреля 2012-го до апреля 2019 года Камышин занимал должность менеджера по инвестициям в компании SCM Рината Ахметова. Параллельно он являлся членом наблюдательного совета Portinvest — компании по разработке и реализации инвестиционных проектов в портовой сфере и области управления транспортными активами, 100% которой принадлежит SCM.

С января 2020-го Камышин вместе с еще одним бывшим менеджером SCM Николаем Нестеренко основал компанию Fortior Capital, специализирующуюся на инвестициях в инфраструктуру и агросектор. Еще в 2011 Камышин запустил портал Latifundist Media, специализирующийся на аграрном рынке.

В «Укрзализныце» намерены повысить тариф на перевозку железной руды. Нынешний тариф больше всего выгоден компаниям Ахметова. Ранее все попытки изменить тарифное распределение ничем не увенчались.

Член набсовета «Укрзализныци», журналист Сергей Лешенко считает, что Камышин не будет работать в интересах бизнеса Ахметова. «Лично я не вижу таких рисков, с точки зрения моего личного опыта общения, моего личного понимания роли этого человека в последних процессах [по увеличению тарифа на перевозку руды]», — сказал Лещенко в своем видеоблоге.

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