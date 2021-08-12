Боевики в ОРДЛО удерживают в плену 30 женщин – правозащитники

Незаконные вооруженные формирования удерживают в заложниках 295 человек, в том числе 30 женщин. Об этом сообщила координатор «Медийной инициативы за права человека» Татьяна Катриченко в эфире «Украинского радио».



По ее словам, такие данные в ответ на запрос организации предоставила Служба безопасности Украины по состоянию на 30 июля 2021 года.



Катриченко отметила, что не все эти люди задержаны боевиками по политическим мотивам (т.е. обвиняются представителями НВФ в шпионаже, диверсиях и измене) и имеют проукраинскую позицию, но каждого Украина пытается освободить в формате обмена «всех на всех».



По ее словам, украинская сторона просит об освобождении 30 женщин. Среди них: Оксана Паршина, Наталья Стаценко, Елена Зайцева, Елена Федорук, Марина Юрчак и другие. Некоторые из них до сих пор содержатся в СИЗО, остальные получили так называемые «приговоры» и находятся в колонии в Снежном Донецкой области или в Селезневской колонии в Луганской области.



Правозащитница пояснила, что есть определенные особенности содержания женщин в заключении, и это требует особого внимания. Кроме того, есть женщины, которые борются за освобождение из плена своих родных, и нуждаются в поддержке.



«Поэтому сейчас мы выбрали два фокуса: заложницы, которые были освобождены в течение нескольких обменов, и женщины-родные нынешних заложников, которые борются за освобождение своих родственников. Потому что женщины, которые борются за свободу своих родных, попадают под давление представителей НВФ, им грозит задержание, они вынуждены бежать с оккупированных территорий, и находятся фактически также в заложниках этой ситуации», – рассказала Татьяна Катриченко.