На Донбассе месяц будут отрабатывать антидиверсионные навыки

На Донбассе в пятницу, 13 августа, стартуют масштабные антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей – плановые, отмечают в спецслужбе.



Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники, предупреждают в СБУ.



Спецслужба призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. Правоохранители просят местных жителей иметь при себе документы (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.) при необходимости передвижения по своему городу.