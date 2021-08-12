На Луганщине в ДТП погиб один человек и еще двое пострадали

Жителю Киева сообщено о подозрении в совершении ДТП, в котором один человек погиб и еще двое пострадали, в том числе 9-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.



По данным следствия, около 9:00 утра 10 августа 2021 33-летний житель Киева, двигаясь за рулем автомобиля «Skoda Kodiaq» по автодороге «Чугуев-Меловое», проявил невнимательность и не учел дорожную обстановку, в результате чего выехал на встречную полосу в пригороде Сватово и допустил столкновение с легковым автомобилем «ВАЗ-2105».



«В результате ДТП от полученных телесных повреждений 28-летняя женщина погибла на месте аварии, 30-летний мужчина и мальчик госпитализирован в больницу с многочисленными травмами, переломами и разрывом внутренних органов. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, ребенок сейчас находится в реанимационном отделении в состоянии комы», — говорится в сообщении.



Водитель автомобиля правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.



Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Его действия квалифицированы как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).