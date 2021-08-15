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В больнице Донецка произошла авария в системе подачи кислорода для аппаратов ИВЛ

15 августа 2021, 12:18

В больнице Донецка произошла авария в системе подачи кислорода для аппаратов ИВЛ

В Центральной городской клинической больницы Донецка № 1 (Больница Вишневского) произошел прорыв в системе подачи кислорода для аппаратов ИВЛ, применяемых для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает «МЧС ДНР».

Уточняется, что авария случилась 14 августа в инфекционном отделении.

Часть пациентов больницы была переведена в другое лечебное учреждение. Последних двух тяжелых пациентов, лежавших под аппаратами ИВЛ, увезли в другую больницу накануне, в 20:00.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. О последствиях аварии и текущем состоянии системы подачи кислорода пока не сообщается.

В ЦГКБ № 1 развернута госпитальная база для лечения пациентов с COVID-19.

По данным на 14 августа, группировка «ДНР» зарегистрировалаф 52 009 случаев коронавируса: лечение продолжают 5106 человек, выздоровели и сняты с учета — 43 095, умерли — 3808.

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