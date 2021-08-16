Минздрав хочет разрешить работу заведений и ТРЦ во время карантина при условии вакцинации персонала

Министерство здравоохранения планирует разрешить работать во время жесткого карантина некоторым заведениям при условии вакцинации свыше 80% коллектива. Кроме того, смогут работать торгово-развлекательные центры по специальной системе.



Об этом сообщил «Союз украинских предпринимателей» по итогам встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко.



В частности планируется:

разрешить работу предприятий/организаций, если вакцинировано около 80% коллектива;

допускать в учреждения вакцинированных клиентов и потребителей;

разрешить работу учебных заведений при вакцинации 80% сотрудников.

Кроме того, по примеру Германии планируется внедрить отдельный программный продукт для торгово-развлекательных центров, который позволит отслеживать загрузку ТРЦ, проводить запись для посещения на конкретное время и допускать покупателей, которые сделали ПЦР-тест, экспресс-тест на месте или вакцинированы.



Глава Минздрава также подчеркнул, что при ухудшении эпидситуации никаких ключевых изменений в постановление о карантине не планируется, будет действовать адаптивный карантин.