В ОРЛО мужчина бросил гранату в собравшуюся у дома молодежь

Во временно неподконтрольной украинской власти Брянке на Луганщине мужчина бросил гранату в сторону собравшейся возле дома молодежи. Об инциденте сообщил «центр общественных связей МВД ЛНР».



Как уточняется, 18 августа местный житель 1964 года рождения с балкона своего дома бросил ручную наступательную гранату в сторону компании молодежи.



В результате были выбиты окна соседних квартир в доме, пострадавших нет.



Сотрудники «МВД ЛНР» провели у хулигана обыск и изъяли у него более 350 патронов, порох, пластид и взрыватели.



В «ЦОС» добавили, что мужчина задержан.