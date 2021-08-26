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В РФ разрешили украинцам с двойным гражданством становиться чиновниками

26 августа 2021, 14:08

В РФ разрешили украинцам с двойным гражданством становиться чиновниками

Указ президента России, разрешающий принимать на государственную службу граждан РФ, имеющих иностранное гражданство, касается, в том числе, выходцев из Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что это качается небольшого количества людей.

«Этот документ, он ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они... просто не могут ничего с этим сделать», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

В качестве примера он привел тех, кто имеет украинское гражданство.

«Люди, которые уехали из Украины. Они не могут ни связаться с кем-то на Украине, ни приехать туда, это просто чрезвычайно опасно для них. То есть де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся. То есть речь идет, наверное, там о сотнях людей, не больше», — подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, именно для этих людей было сделано такое исключение. «Оно обусловлено реальностью жизни, с которой приходится сталкиваться», — заявил Песков.

Президент России Владимир Путин 25 августа подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, при невозможности отказаться от него.

Невозможность прекращения гражданства другого государства устанавливается решением президента РФ или решением комиссии по вопросам гражданства при главе государства.

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