«ДНР»: На кислородной поддержке – почти тысяча пациентов с пневмонией

В отдельных районах Донецкой области к понедельнику, 30 августа, медики установили 139 случаев пневмоний, то есть на 48 случаев меньше, чем за прошедшие сутки.



Всего на лечении 2611 пациентов с пневмониями, из них 907 на кислородной поддержке (+46 за сутки).



Исследования на ковид в воскресенье, 29 августа, «ДНР» не проводила. На данный момент известны старые цифры заболеваемости коронавирусом: 56 006 пациентов с начала пандемии. Среди них 44 269 — выздоровели, а 3966 — умерли.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.