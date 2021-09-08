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Повредили и оставили летучую мышь. На автомобиль луганского правозащитника Лисянского напали

08 сентября 2021, 17:29

Повредили и оставили летучую мышь. На автомобиль луганского правозащитника Лисянского напали

Основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский заявил о нападении на его автомобиль ночью 7 сентября. Неизвестные повредили авто и оставили на капоте мертвую летучую мышь. Об этом Лисянский сообщил в своем Facebook.

«Вчера, 7.09.2021 года, ночью было разбито стекло моей машины, колеса облитые какой-то неведомой жидкостью, а на капоте оставили прикрепленную мертвую летучую мышь. Из машины ничего не украли, даже ничего не искали», — написал он.

Лисянский связывает происшествие со своей профессиональной деятельностью и считает угрозой.

«Воспринимаю это как угрозу и намек того, чтобы я перестал заниматься сбором и освещением информации с оккупированных частей РФ Луганской и Донецкой областей», — заявил он.

Правозащитник уточнил, что инцидент произошел не на Донбассе, где проходит его основная деятельность, а в Киевской области: «Я уехал из Донбасса по своим делам, и транзитом заночевал в Киевской области, чтобы затем отправиться в Одессу».

При этом он не уточнил, было ли подано в полицию обращение по данному инциденту.

Лисянский — правозащитник, лауреат Немецко-Французской премии за защиту прав человека и верховенства права. С 2018 по декабрь 2020 года был представителем Уполномоченной по правам человека в Донецкой и Луганской областях. Уволен с этой должности после драки в отеле в Донецкой области.

«Восточная правозащитная группа» была создана юристами в Дебальцево Луганской области в июле 2014 года, накануне начала активных боев в городе и оккупации. Главный офис организации находится в Лисичанске. ВПГ оказывает правовую помощь переселенцам, занимается сбором информации о нарушениях в области прав человека, в том числе, на оккупированных территориях.

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