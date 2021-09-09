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Жителей ОРДЛО продолжают штрафовать при выезде через Россию — глава комитета ВР

09 сентября 2021, 13:22

Жителей ОРДЛО продолжают штрафовать при выезде через Россию — глава комитета ВР

Жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые выезжают на подконтрольную Украине территорию через Россию, продолжают штрафовать на границе, несмотря на принятый закон об отмене таких штрафов. Об этом сообщил на брифинге глава комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.

Он рассказал, что накануне эта ситуация обсуждалась на заседании комитета. Проблема касается жителей ОРДЛО, которые якобы не могут подтвердить гуманитарные основания въезда на подконтрольную Украине территорию. Государственная пограничная служба продолжает их штрафовать в сумме от 1700 до 5100 грн.

Лубинец подчеркнул, что люди вынужденно выезжают таким образом из-за закрытых боевиками КПВВ. Для решения этой проблемы парламент принял закон о временной отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию.

«Государственная пограничная служба не имеет законных оснований накладывать административные взыскания. И что мы видим? Проблема, оказывается, не была решена на 100%. Вчера представитель ГПСУ проинформировал, что они продолжают накладывать штрафы. На каком основании, на основании какого решения Кабмина или закона они требуют дополнительные документы? Представитель ГПСУ не смог этого объяснить», — сказал Лубинец.

Он сообщил, что в этой связи комитет срочно обратился к премьер-министру, чтобы он вмешался в эту ситуацию и если нужно, Кабмин внес изменения в свое действующее постановление, которое определяет основания гуманитарного характера.

Лубинец также подчеркнул, что перечень гуманитарных оснований не является исчерпывающим и они не требуют подтверждения.

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