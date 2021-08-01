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Правозащитники промониторили, как работает закон об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию

01 августа 2021, 17:56

Правозащитники промониторили, как работает закон об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию

Украинские пограничники пропускают жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей через границу с Россией без штрафов исключительно при наличии четко определенных постановлениями Кабмина причин гуманитарного характера.

Об этом рассказала ведущая юристка по вопросам адвокации БФ «Право на защиту» Татьяна Лузан в эфире «UA: Українське Радіо».

Она отметила, что мониторы организации постоянно выезжают на пункты пропуска «Меловое» и «Гоптовка», где наблюдают, как применяется закон об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию.

«К сожалению, сейчас работники Государственной пограничной службы идут прямо по перечню (причин гуманитарного характера, по которым не накладывается штраф – Ред.). Там четко указаны восемь причин, и они для них являются основанием, а какие-то другие причины, которые по мнению пересекающего границу человека считались бы основанием гуманитарного характера, – они не принимаются во внимание работником ГПСУ», – констатировала Татьяна Лузан.

При этом пограничники просят предъявить подтверждающие документы.

Она добавила, что со временем данная ситуация, возможно, изменится с учетом появления новой судебной практики, но пока работники Госпогранслужбы применяют этот перечень как исчерпывающий, хотя он таковым не является.

В то же время представительница БФ «Право на защиту» отметила, что очереди на пунктах пропуска уменьшились.

«Если работник ГПСУ считает, что есть основание гуманитарного характера, то ни постановление, ни соответствующий протокол не составляются. То есть человека просто пропускают. С практической точки зрения очереди уменьшились в связи с тем, что работники ГПСУ не тратят время на оформление административного правонарушения. И свобода передвижения людей обеспечена лучше, потому что они могут быстрее пересечь государственную границу и реализовать свои конституционные права», – резюмировала правозащитница.

Верховная Рада приняла законопроект №5478 об отмене штрафов для жителей ОРДЛО за выезд через Россию 29 июня. 5 июля его подписал спикер парламента и передал президенту. Глава государства подписал закон 22 июля, и с 24 июля он вступил в силу.

Документом предусмотрено, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться штрафы, связанные с нарушением порядка въезда-выезда с неподконтрольной территории, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом министров.

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