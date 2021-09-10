Генассамблея ООН рассмотрит вопрос ситуации в ОРДЛО и в Крыму

Генеральная Ассамблея ООН включила в повестку дня сессии пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины», передает «Укринформ».



За это предложение проголосовали 71 страна, «против» 12, воздержались — 45.



Вопрос оккупации Россией АР Крым и города Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей был в повестке дня предыдущих сессий Генассамблеи, и он теперь включен в проект повестки дня следующей, 76-й сессии.



76-я сессия Генассамблеи ООН начинает свою работу в сентябре.

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