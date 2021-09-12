Под Киевом нашли мертвым судью Печерского райсуда

В селе Погребы Киевской области найдено тело судьи Печерского районного суда города Киева. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.



Обстоятельства смерти судьи будет расследовать Государственное бюро расследований.



Судью обнаружили мертвым 11 сентября. По информации «Украинской правды», это Виталий Писанец.



Экспертиза установит причину смерти, внешних следов насилия нет, сказал источник издания.



«Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство — ред.). Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в том числе экспертизы. Больше информации сможем сообщить позже», — сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.



УП отмечает, что Писанец в разное время принимал текущие решения в громких делах: и по фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, и по делам Николая Рудьковского и Геннадия Корбана, и по делам преступлений против Евромайдана.