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Взрыв автомобиля в Днепре: Погибли работница ГСЧС и ветеран АТО

15 сентября 2021, 11:29

Взрыв автомобиля в Днепре: Погибли работница ГСЧС и ветеран АТО

Взрыв автомобиля в Днепре. Фото: Нацполиция Взрыв автомобиля в Днепре. Фото: Нацполиция

В Днепре сегодня утром, 15 сентября, произошел взрыв автомобиля Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого, в результате чего погибли мужчина и женщина.

Полиция по факту взрыва возбудила уголовное производство с предварительной квалификацией по статье 258 Уголовного кодекса «Террористический акт».

В результате взрыва в машине погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева, сообщила пресс-служба ГСЧС.

По данным источника агентства «Интерфакс-Украина» в правоохранительных органах, погиб также ветеран АТО Алексей Кавлак.

Как сообщает телеканал «Украина 24», остатки документов Гречищевой и Кавлака нашли на месте трагедии. При этом правоохранители указывают, что для точного подтверждения личностей погибших понадобится генетическая экспертиза.

Алексей Кавлак — член совета общественной организации «Украинский легион. Как рассказали «Обозревателю» в этой организации, он был старшим инструктором Легиона, командиром взвода Киевской Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины.

Кавлак часто проводил занятия по обучению тактической медицине.

В Днепр из Киева он в месте с другими предствителями «Украинского легиона» приехал на День города, который отмечался 11 сентября. Они участвовали в нескольких мероприятиях, где были инструкторами на уличных мастер-классах по реанимации, помощи при ДТП, контролю кровотечений, эвакуации пострадавших и тому подобном.

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