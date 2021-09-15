Взрыв автомобиля в Днепре: Погибли работница ГСЧС и ветеран АТО

Взрыв автомобиля в Днепре. Фото: Нацполиция

В Днепре сегодня утром, 15 сентября, произошел взрыв автомобиля Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого, в результате чего погибли мужчина и женщина.



Полиция по факту взрыва возбудила уголовное производство с предварительной квалификацией по статье 258 Уголовного кодекса «Террористический акт».



В результате взрыва в машине погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева, сообщила пресс-служба ГСЧС.

По данным источника агентства «Интерфакс-Украина» в правоохранительных органах, погиб также ветеран АТО Алексей Кавлак.



Как сообщает телеканал «Украина 24», остатки документов Гречищевой и Кавлака нашли на месте трагедии. При этом правоохранители указывают, что для точного подтверждения личностей погибших понадобится генетическая экспертиза.



Алексей Кавлак — член совета общественной организации «Украинский легион. Как рассказали «Обозревателю» в этой организации, он был старшим инструктором Легиона, командиром взвода Киевской Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины.



Кавлак часто проводил занятия по обучению тактической медицине.



В Днепр из Киева он в месте с другими предствителями «Украинского легиона» приехал на День города, который отмечался 11 сентября. Они участвовали в нескольких мероприятиях, где были инструкторами на уличных мастер-классах по реанимации, помощи при ДТП, контролю кровотечений, эвакуации пострадавших и тому подобном.