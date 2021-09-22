Начальная школа и детские сады будут работать независимо от зоны карантина — Минздрав

Детские сады и начальная школа смогут работать в очном режиме при любом уровне эпидемической опасности. Соответствующее решение принял Кабинет министров. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко по результатам заседания правительства в среду.



«Маленькие дети должны быть максимально вовлечены в образовательный процесс, для этого им надо заниматься с преподавателями оффлайн, то есть посещать учебное заведение. Мы смягчаем требования к карантину и позволяем детским садикам и начальной школе работать независимо от уровня эпидопасности. При этом мы призываем преподавателей сделать осознанный выбор и вакцинироваться от COVID-19. Ведь если в учреждении начнется вспышка — оно будет закрыто», — сообщил Ляшко.



Министр здравоохранения отметил, что в закрытых пространствах, таких как школы, детсады, университеты, COVID-19 может распространяться быстрее. Это создает опасность для детей, педагогов и родителей, которые могут передавать коронавирус друг другу и распространять его. Поэтому необходимо вакцинироваться уже сегодня.



Также Ляшко напомнил, что после выполнения протокольного поручения правительства от 22 сентября и разработки соответствующей нормативной базы к работе в сфере образования будут допускать только вакцинированных сотрудников.

С 23 сентября Украина возвращается в «желтую» зону карантина.



Учреждения образования, где не менее 80% сотрудников получили хотя бы одну прививку от коронавируса, смогут продолжить очный учебный процесс. Остальные перейдут на онлайн-обучение.



В случае перехода страны в «красную» зону карантина только учебные заведения со 100% привитыми сотрудниками не закроются на локдаун.