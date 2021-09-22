Минздрав определит перечень людей для обязательной вакцинации. Кто туда попадет

В Украине вводят обязательную вакцинацию для сотрудников учебных заведений, министерств, органов власти и местного самоуправления. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.



По его словам, медики и сотрудники МВД и ВСУ достигли показателей вакцинации более 80%, так как начали получать прививки еще на первых этапах вакцинации.



«В других органах государственной власти, к сожалению, ситуация не такая оптимистичная. Поэтому предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок от COVID, в частности для работников учебных заведений, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, местных государственных администраций», — сказал Ляшко.



Он отметил, что согласно статье 12 закона «О защите населения от инфекционных болезней» обязательная вакцинация является обязательной для отдельных профессий, производств и организаций: «Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил положения национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимым в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод».



Список профессий, подлежащих обязательной вакцинации, определит Минздрав.

С 23 сентября Украина возвращается в «желтую» зоны карантина.



Учреждения образования, где не менее 80% сотрудников получили хотя бы одну прививку от коронавируса, смогут продолжить очный учебный процесс. Остальные перейду на онлайн-обучение.



В случае перехода страны в «красную» зону карантина только учебные заведения со 100% привитыми сотрудниками не закроются на локдаун.