Зеленский лидирует в президентском рейтинге

Если бы выборы президента происходили в середине сентября, то победу одержал бы Владимир Зеленский. Об этом следует из результатов опроса Киевского международного институт социологии.



«На выборах президента, если бы они проходили в середине сентября, и если бы у них принимали участие указанные кандидаты, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский — 33,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором», — говорится в сообщении.



На втором месте — Петр Порошенко, которого поддержали бы 12,8% среди всех респондентов и 16,8% среди тех, кто определился. Далее следуют Юлия Тимошенко (соответственно, 7,8% и 10,3%), Юрий Бойко (7,2% и 9,5%) и Игорь Смешко (6,6% и 8,7%).



Формально текущие рейтинги не отличаются от рейтингов по состоянию на 1-7 июня.



Исследование проходило 10-15 сентября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей).