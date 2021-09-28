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Российская биатлонистка переходит в сборную Украины

28 сентября 2021, 18:19

Российская биатлонистка переходит в сборную Украины

22-летняя российская биатлонистка Дарья Сидорова будет выступать за сборную Украины, сейчас она ждет указ президента Украины о вступлении в украинское гражданство. Об этом президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал Sport.ua.

Сидорову будут готовить уже на следующий Олимпийский цикл.

«Мы сейчас ждем указ президента по поводу гражданства. Как только будет указ, она получит паспорт и поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года. Постепенно будет адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки в новом олимпийском цикле», — сказал Брынзак.

«Она очень хорошая и молодая спортсменка с потенциалом. Думаю, она нам поможет», — добавил он.

Сидорова выигрывала чемпионат России среди юниоров, выступала в составе сборной России на юниорском чемпионате Европы и в Кубке IBU.

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