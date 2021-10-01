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«ЛНР» переводит роддома в Луганске на оказание помощи больным COVID-19

01 октября 2021, 21:23

«ЛНР» переводит роддома в Луганске на оказание помощи больным COVID-19

Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске роддом больницы № 3 и перинатальный центр «Луганской республиканской клинической больницы» перепрофилируют на прием пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией.  

Об этом на брифинге заявил директор «департамента организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки минздрава ЛНР» Иван Клевака.

«В Луганске принято решение о расширении коечного фонда для оказания медицинской помощи больным COVID-19 на базе 3-й городской больницы с задействованием отделения роддома. Там уже готовы к развертыванию койки, доставлено необходимое медицинское оборудование», — сказал он.

Клевака также сообщил, что для оказания помощи больным с негоспитальной пневмонией организовывается отделение на базе перинатального центра «Луганской республиканской клинической больницы».

«Сам перинатальный центр продолжит выполнение оказания медицинской помощи беременным и роженицам в основном корпусе. Для лечения пациентов с пневмонией задействована будет лишь часть корпуса, и медицинская помощь будет оказана больным, нуждающимся в кислородной поддержке», — пояснил представитель «минздрава».

Он добавил, что в связи с ухудшением эпидемической обстановки могут вводиться новые ограничения на проведение массовых мероприятий и в отношении обучения в учебных учреждениях.

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