«ДНР» перепрофилировала часть роддомов в ковидные госпитали

В отдельных районах Донецкой области часть роддомов перепрофилировали для приема больных коронавирусом. Об этом сообщает «минздрав» при группировке «ДНР».



«Ввиду напряженной эпидемиологической обстановки часть родовспомогательных учреждений здравоохранения или структурных подразделений учреждений здравоохранения были перепрофилированы под госпитальные базы по лечению COVID-19 и пневмоний», — говорится в сообщении.



В «минздраве» также отметили, что акушерско-гинекологическая помощь женщинам будет оказываться на всех уровнях (первичном, вторичном и третичном) в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях.



При этом опубликован список учреждений, где оказывается такая помощь. Он включает всего 11 больниц на всю территорию ОРДО, из них: три — в Донецке, три — в Макеевке и по одной больнице в Горловке, Енакиево, Торезе, Ясиноватой и Амвросиевке.