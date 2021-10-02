ООС: На Донбассе 1 октября ранены двое украинских военных

В пятницу, 1 октября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины, в результате чего ранены двое украинских военнослужащих. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в штабе операции Объединенных сил.



Военные находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых – удовлетворительное.



Под огонь попали позиции ВСУ у Новозвановки, Новоалександровки, Лебединского, Луганского, Водяного на Приазовье, Новолуганского, Крымского и Первомайского. Пять обстрелов были 5 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Также стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.



Из минометов была обстреляна Авдеевка, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория. В штабе подчеркнули, что потерь среди гражданского населения нет.



Кроме того, в районе Нью-Йорка зафиксировано использование БПЛА, с которого была сброшена осколочная граната ВОГ-17. На Луганщине также зафиксирован пролет беспилотника.



Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков.



Незаконные вооруженные формирования заявили, что 1 октября были обстреляны их позиции у Минерального, Ленинского и Доломитного.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 1 октября 2021-го зафиксировала не менее 61 449 нарушенй режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.