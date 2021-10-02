В Минреинтеграции рассказали, когда заработает дистанционная идентификация

Возможность удаленно пройти идентификацию станет доступной в конце октября. Однако она станет необходимой только после завершения карантина.



Об этом «Новостям Донбасса» сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции Снавер Сейтхалилев.



«Конструкция документа построена таким образом что это начинает действовать после карантина. На момент карантина ограничения продолжают действовать, те нормы которые сейчас есть. То есть, когда карантин закончится, уже вступают в силу требования чтобы люди физически приезжали и проходили идентификацию и, соответственно, включается новый механизм», — сказал замминистра.



Он добавил, что услуга будет доступна только тем, у кого есть биометрические документы: ID-паспорт или загранпаспорт с чипом. Все другие способы верификации, по его словам, не выдерживают требования безопасности.



«Mobile-ID уже тоже не выдерживает требования безопасности, многие от него отказываются. Соответственно, "ДІЯ-Підпис" или "ДІЯ-ID" — это более проверенный механизм, только так можно убедиться, что именно этот человек проходит авторизацию», — отметил Сейтхалилев.



Кабинет министров принял постановление от 22 сентября № 999, которым вводится возможность удаленной идентификации для пенсионеров-ВПЛ без необходимости личного визита в отделения Ощадбанка. Такая идентификация приравнивается к физической.



Подробно о том, как пройти онлайн-идентификацию — здесь.

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