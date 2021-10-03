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Журналисты частично подтвердили получение офшорами Зеленского 40 миллионов долларов от Коломойского

03 октября 2021, 20:43

Журналисты частично подтвердили получение офшорами Зеленского 40 миллионов долларов от Коломойского

Документы Pandora Papers частично подтвердили, что офшорные фирмы Владимира Зеленского и его окружения с 2012 года получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом говорится в фильме-расследовании проекта «Следствие.Инфо».

Речь идет об информации о том, что примерно 40 миллионов долларов из «ПриватБанка» якобы вывели на счета «Квартала 95». Об этом перед президентскими выборами 2019 года заявил тогдашний депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев.

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году руководители стиудии «Квартал 95» зарегистрировали более десятка офшорных фирм. Среди их владельцев, кроме Зеленского, были Сергей и Борис Шефиры. 40 миллионов долларов компании Коломойского формально оплатили как вклад в уставной капитал.

Номинальным владельцем центра сети офшорных фирм выступала другая компания, владельцем которой в то время был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

В свою очередь фирмы Коломойского, которые, как предпологается, перечисляли средства «кварталовцам», подозревают в отмывании миллиардов с ПриватБанка, совладельцем которого ранее он был.

Кроме того, по данным источников «Следствия.Инфо», перевод денег происходил через кипрский филиал ПриватБанка — тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний руководителей «Квартала 95» имела счет в этом банке. То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием «грязных» денег.

Журналисты «Следствия.Инфо» пытались получить комментарии от всех фигурантов своего расследования. Ответил только Борис Шефир. В отличие от своих партнеров, он в политику не пошел, и сейчас — владелец существенной части оффшорного бизнеса «кварталовцев».

На вопрос о том, зачем «Кварталу 95» офшоры, он ответил: «Это вы спросите наших законодателей, создавших такую ситуацию, что бизнес постоянно под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно — защитить свои интересы».

По словам Шефира, он уже начал закрывать офшорную часть бизнеса. У самого Зеленского журналистам сообщили, что «ответа не будет».

Pandora Papers — это международное объединение журналистов-расследователей, в распоряжении которых оказался внутренний архив 14 офшорных регистраторов. От Украины в расследовании участвовали журналисты «Следствие.Инфо».

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