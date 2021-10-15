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Правозащитник объяснил главную проблему пенсионеров из ОРДЛО при замене банковских карт

15 октября 2021, 11:56

Правозащитник объяснил главную проблему пенсионеров из ОРДЛО при замене банковских карт

Для пенсионеров-внутренне перемещенных лиц, которым нужно заменить просроченные карты Ощадбанка, главная проблема сейчас состоит не в идентификации, поскольку на период карантина она не применяется. Такое мнение высказал юрист правозащитной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко в эфире «Радио Донбасс. Реалии».

«Проблема в том, что человеку надо физически получить карточку. А карточку, если мы говорим об электронном пенсионном удостоверении, возможно получить только лично. То есть, согласно порядку, она выдается только лично человеку, ее по доверенности получить нельзя», — подчеркнул правозащитник.

Он пояснил, что по доверенности этот вопрос можно решить только если есть законный представитель, когда над человеком установлена опека, а также в случае с несовершеннолетними.

При этом Фоменко отметил, что принятие постановления Кабмина по поводу удаленной идентификации через портал Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить через приложение «Дія», — «это очень большой шаг, к которому очень долго шли, но он не решит эту проблему».

«Это достаточно высокотехнологичная вещь, она требует от человека умения пользоваться компьютером, чтобы было наличие "Дії", наличие электронных документов, которые есть далеко не у каждого, — это тоже на данный момент ограничивает людей в том, чтобы они могли это делать», — прокомментировал юрист возможности удаленной идентификации.

Он считает, что выходом мог быть вариант, если бы государство разработало автоматический способ идентификации, например, через электронные пенсионные удостоверения, которые сейчас выдают переселенцам и которые должны были, согласно порядку, содержать электронную цифровую подпись, но на данный момент это не реализовано.

«Это способ, который есть у каждого. Сейчас электронное пенсионное удостоверение, которое с банковской карточкой вместе, выдается всем переселенцам. Но даже в этом случае оно не подтягивается автоматически. То есть если бы у человека появился автоматический способ идентификации, это было бы гораздо проще, чем если ему нужно использовать компьютер, оформить электронные документы и только после этого у него что-то бы появлялось», — резюмировал правозащитник.

Ощадбанк в последний раз продлил до 1 января 2022 года просроченные карты внутренне перемещенных лиц. Их не будут блокировать во время карантина (до 31 декабря). Новые карты нужно будет забирать лично в отделениях банка в согласованное время.

При этом идентификация пенсионеров-ВПЛ отменена на время карантина и 30 дней после его завершения. После этого срока станет вопрос прохождения идентификации в отделениях банка или с помощью приложения «Дія».

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