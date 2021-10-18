Начальный этап прокладки газопровода в Красногоровку завершен — СЦКК

Первый этап возможного восстановления газоснабжения Красногоровки завершен. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» заявил начальник группы контроля и координации ремонтно-восстановительных работ украинской стороны в СЦКК Александр Луцевят.



По его словам, компания-подрядчик, которая должна будет построить новый газопровод в Красногоровку, провела необходимые геодезические и геологические работы.



«Начальный этап этих работ выполнен и сейчас, когда они подготовят необходимую эксплуатационную документацию и согласуют ее, тогда начнутся работы по созданию самого газопровода. Некоторые газораспределительные станции нужно связать между собой. Этот вопрос окончательно может быть снят», — сказал Луцевят.



В то же время он отметил, что дальнейшее развитие ситуации спрогнозировать сложно: все зависит от фактора безопасности и гарантий ее обеспечения со стороны группировки «ДНР».



Он добавил, что за последние две недели на подконтрольной территории Донецкой области СЦКК скоординировала выполнение 7 работ по восстановлению гражданской инфраструктуры.

Газораспределительная станция «Марьинка» вместе с газопроводом высокого давления с июля 2014 года выведена из строя в результате боевых действий. С тех пор 26 тысяч жителей Марьинки и соседней Красногоровки живут без централизованного газоснабжения. Также не работают газовые котельные, от которых зависит подача тепла в дома.



За все эти годы ремонт так и не был проведен из-за отсутствия гарантий безопасности.



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