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СБУ ликвидировала канал контрабанды в ЕС, организованный «спонсорами» боевиков «Л-ДНР»

22 октября 2021, 13:59

СБУ ликвидировала канал контрабанды в ЕС, организованный «спонсорами» боевиков «Л-ДНР»

Служба безопасности Украины ликвидировала в Одессе международный транзитный канал нелегальной переправки табачных изделий в Евросоюз. Стоимость изъятого контрабандного товара составляет почти 13 млн грн, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации, дельцы планировали использовать часть миллионных "доходов" для финансирования боевиков так называемых "Л-ДНР". Проверяется причастность лиц из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны Украины к организации противоправной деятельности», - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, в ходе отработки оперативной информации на территории Одесского морского торгового порта был обнаружен контейнер контрабандистов. Во время его осмотра нашли крупную партию сигарет без документов о происхождении и качестве товара.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)), ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

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