СБУ заблокировала масштабную схему финансирования «ЛНР»

Служба безопасности Украины в Луганской области раскрыла масштабную схему финансирования группировки «ЛНР». От незаконной торговли продуктами питания в «бюджет республики» было перечислено почти 19 млн российских рублей, сообщает пресс-служба ведомства.



Следователи СБУ установили, что организаторы сделки — владельцы крупного предприятия пищевой промышленности, расположенного в Луганске. В 2015 году его перерегистрировали в группировке «ЛНР».



Среди фигурантов дела — бывший «заместитель министра промышленности и торговли ЛНР», директор и двое топ-менеджеров предприятия.



«Установлено, что на начало оккупации завод прекратил свою работу, и чтобы восстановить производство, злоумышленники завозили оборудование и пищевые ингредиенты с неоккупированной части Украины. Для этого они использовали механизм так называемого "прерванного транзита": необходимые товары поставлялись с подконтрольной Украине территории покупателям в Прибалтике, которые в свою очередь перепродавали их "партнерам" в Закавказье», — рассказали в СБУ.



На самом деле грузы через неконтролируемый участок российско-украинской границы завозились из России на временно оккупированную территорию Луганской области. Готовая продукция сбывалась в ОРДЛО и РФ.



Завод действовал 2,5 года, и за это время предприятие пополнило «бюджет ЛНР» «налогами» на сумму около 19 млн российских рублей.



СБУ сообщила четырем организаторам схемы о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных организованной группой лиц и в крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Они объявлены в розыск.



Продолжается досудебное расследование.