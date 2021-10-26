Минздрав анонсировал попадание Луганской области в «красную» зону карантина

На этой неделе будет принято решение о переходе пяти областей в «красную» зону эпидемической опасности из-за ситуации с COVID-19. Среди этих областей — Луганская.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



«Сегодня в Ровненской и Николаевской областях введен "красный" уровень эпидпасности. На ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в "красную" зону еще пяти областей: Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской», — сказал он на брифинге.

Министр напомнил, что «красный» уровень остается на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей.



С учетом пяти новых регионов, будет уже 13 областей с «красным» уровнем эпидпасности.