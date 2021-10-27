Полиция Донецкой области с начала года получила 26 тысяч сообщений о домашнем насилии

За 9 месяцев текущего года полиция Донецкой области получила более полумиллиона сообщений о помощи. Более 26 тысяч касалась домашнего насилия. Большинство из этих обращений – от женщин. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.



«При реагировании на такие факты полицейские составили более 8,5 тысяч админматериалов по ст.172-3 кодекса об административных правонарушениях и открыли 283 уголовных производства по ст.126-1 Уголовного кодекса Украины (Домашнее насилие). Участковые офицеры полиции территориальных подразделений вынесли 973 срочных запретительных предписаний обидчикам», – сообщили в полиции.



Мобильные группы по реагированию на сообщения о совершении домашнего насилия совершили более 3,5 тысячи выездов.



Также в полиции отметили, что в общей сложности более 3 тысяч несовершеннолетних нажали «тревожную» кнопку.