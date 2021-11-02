«ДНР» заявила о 1837 новых случаях ковида, умер еще 101 человек

Группировка «ДНР» заявила о выявленных за прошлые сутки 1 837 новых случаях заражения коронавирусом в отдельных районах Донецкой области.



Кроме этого, как заявляют в «минздраве» формирования, 101 человек умер от осложнений COVID-19 за последние три дня.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 88 660 случаев коронавирусной инфекции, из которых 65 569 человек выздоровели, летальных случаев — 6 798.



Также сообщается, что за сутки выявлено 250 случаев пневмоний, что на 34 случаев больше, чем за предыдущий день, госпитализирован 161 человек. Всего на лечении находятся 3 556 пациентов с пневмониями, из них 1 766 — на кислородной поддержке (+103 за сутки).



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.