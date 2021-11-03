Зеленский и Трюдо встретились в Глазго. Говорили о Нормандском формате и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели встречу на полях саммита 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго. Во время встречи поднимались вопросы членства Украины в НАТО и работы «Нормандского формата». Об этом информирует пресс-служба канадского правительства.



«Трюдо подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и поблагодарил президента Зеленского за его твердую приверженность судебной реформе в Украине, — говорится в сообщении. — Лидеры двух стран обсудили перспективы посреднических усилий в рамках нормандского формата для защиты и продвижения мира и безопасности в Украине. Они также обсудили стремление Украины к членству в НАТО».



Собеседники также выразили надежду на дальнейшее углубление торговых и инвестиционных связей между странами. Также обсуждались возможности увеличения коммерческих продаж и инвестиций в экологически чистые энергетические технологии.



Во время разговора о последствиях пандемии Зеленский и Трюдо упоминали способы борьбы с дезинформацией о вакцинах.