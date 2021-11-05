«ДНР»: На лечении находятся почти 17 тысяч пациентов с ковидом

В отдельных районах Донецкой области за прошлые сутки, 4 ноября, не проводили исследования на COVID-19, но выявили 214 новых случаев пневмоний. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



«За сутки выявлено 214 случаев пневмоний, что на 23 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 103 человека. Всего на лечении — 3 433 пациента с пневмониями, из них 1 727 — на кислородной поддержке (+76 за сутки)», — говорится в сообщении.



Всего с начала пандемии «ДНР» подтверждает 90 707 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 66 944 человека выздоровели, летальных случаев — 6 993.



У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.