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На КПВВ в Херсонской области откроют два пункта вакцинации от коронавируса

23 ноября 2021, 19:45

На КПВВ в Херсонской области откроют два пункта вакцинации от коронавируса

В Херсонской области в пунктах пропуска «Чонгар» и «Каланчак» будут проводить вакцинацию от коронавируса – это пилотный проект. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В течение нескольких месяцев, до марта, чиновники будут отслеживать интенсивность вакцинации на КПВВ.

«Если будет спрос, и люди будут обращаться, то, конечно, это надо будет делать – и на КПВВ "Каланчак", и на КПВВ "Чонгар"», – сказала Верещук, передает «Укринформ».

По ее словам, еще есть организационные вопросы, которые необходимо решить, однако уже есть соответствующая договоренность с председателем Херсонской ОГА.

Кроме того, добавила Верещук, Минреинтеграции уже решает вопрос размещения автостанции на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» и налаживание автобусного сообщения от сервисных зон КПВВ на временно оккупированную территорию и выезда из нее. Как отметила вице-премьер-министр, рассматривается возможность приобретения четырех электромобилей для этих пунктов, которые будут перевозить людей.

«Нам надо предложить легальный путь. Нелегальные перевозчики появляются тогда, когда легальный путь не работает и никто это не контролирует. Именно это мы обсуждали вчера на заседании с правоохранительными органами Херсонской области и АР Крым. Мы уже готовы объявить конкурс на приобретение электромобилей в январе, поэтому до февраля этот вопрос перевозок, когда мы говорим от нуля и до населенных пунктов, будет решен», – подчеркнула Верещук.

На данный момент жители аннексированного Крыма могут вакцинироваться лишь вакцинами российского производства, которые не сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Российское правительство постепенно вводит ковидные ограничения на территории полуострова, согласно которым людям требуется сертификат от вакцинации.

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