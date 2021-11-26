Еще один житель неподконтрольной Луганщины незаконно попал в тюрьму «ЛНР»

Группировка «ЛНР» задержала и незаконно судила жителя Краснодонского района якобы за «государственную измену». Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы.



Так называемый «верховный суд ЛНР» постановил, что мужчина с ноября 2016 до начала 2017 года передавал СБУ сведения незаконных вооруженных формированиях, в частности об охранниках «МГБ ЛНР».



Также в «ЛНР» утверждают, что мужчина свидетельствовал в украинском суде против одного из жителей отдельных районов Луганщины.



Так называемая «прокуратура ЛНР» заявила, что задержанный «раскаялся и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления» – поэтому его заключили на 6, а не на 13 лет, как обычно это делает группировка в отношении «шпионов».