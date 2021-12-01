На Донбассе рассказали про обстрелы за сутки

За минувшие сутки, 30 ноября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины, без потерь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в направлении Нью-Йорка зафиксировали огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи Пивденного обстрелы НВФ совершили дважды, используя минометы калибра 82-мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.



В сторону Шумов велся огонь из минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



В штабе заявили, что украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.



Группировка «ДНР» вчера заявила о пострадавшем жителе Донецка — мужчина получил пулевое ранение.



Группировка «ЛНР» обстрелов за минувшие сутки не зафиксировала.