Беларусь увидела угрозу в воздухе со стороны Украины

Министерство обороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста. Причиной стало нарушение госграницы Беларуси в воздушном пространстве, утверждают в пресс-службе военного ведомства Беларуси.



«5 декабря 2021 года в Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при Посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве», – говорится в сообщении ведомства.



Там указано, 4 декабря в воздушном пространстве Беларуси был замечен украинский вертолет типа Ми-8 в районе населенного пункта Новая Рудня.



«Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно», – сообщили в Минобороны.



В Минобороны соседней страны считают, что таким образом на южном направлении со стороны Украины появилась угроза.



Ранее в Государственной пограничной службе Украины опровергли заявление о нарушении воздушного пространства Беларуси украинским вертолетом.



«Заявление белорусской стороны о том, что якобы произошло нарушение воздушного пространства со стороны Украины, не отвечает действительности… Во время выполнения заданий, полетов пилотом не было допущено нарушений, в том числе не допущено нарушения воздушного пространства Беларуси», – сообщили Госпогранслужба Украины.



Также в украинском ведомстве добавили, что неоднократно сообщали Беларуси о применении авиации в рамках операции полиции по усилению границы.



Также в Госпогранслужбе добавили, что белорусская не предоставила им никаких материалов об инциденте.