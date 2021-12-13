За минувшие сутки, 12 декабря, в Донецкой области выявили 107 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 360 человек, а умерли — 4.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 161 480 заболевших COVID-19. Из них 149 131 пациент выздоровел, а 4 884 человек умерли.



В Луганской области за минувшие сутки выявили 4 случая коронавируса, сообщает облгосадминистрация. Кроме того, 6 человек выздоровели, а один умер.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявили 58 579 заболевших COVID-19. Из них 52 688 пациента выздоровели, а 2 087 человек умерли.