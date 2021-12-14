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Не оформили пропуска: Три человека остались ночевать в буферной зоне на КПВВ «Станица Луганская»

14 декабря 2021, 22:11

Не оформили пропуска: Три человека остались ночевать в буферной зоне на КПВВ «Станица Луганская»

Правозащитники фиксируют проблемы с электронными пропусками на КПВВ «Станица Луганская», сообщает БФ «Право на защиту». Сегодня три человека были вынуждены остаться в буферной зоне на ночь из-за того, что не смогли оформить пропуска.

Об этой ситуации рассказала руководитель Северодонецкого офиса БФ «Право на защиту» Елена Грекова.

По ее словам, сегодня после закрытия КПВВ в буферной зоне остались две женщины и мужчина, которые не имели действующего пропуска.

«Вернуться на неподконтрольную Украине территорию они не могут, поскольку имеют регистрацию места жительства на подконтрольной территории Украины (КТУ). Пройти на КТУ не могут, потому что у них нет пропуска. Они могут только мерзнуть ночью под открытым небом в буферной зоне. К сожалению, наши сотрудники не смогли помочь. Все документы были поданы, но не обработаны координационной группой, находящейся в Старобельске», — сообщила Грекова.

Она рассказала, что сегодня на КПВВ побывала вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Истории людей, с которыми общалась во время визита Ирина, ее поразили. Уверена, что эти вызвали бы возмущение. Надеемся, что в ближайшее время будут положительные изменения», — добавила правозащитница.

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