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Проверяйте до поездки: Правозащитники рассказали о проблемах с электронными пропусками на КПВВ

25 ноября 2021, 19:27

Проверяйте до поездки: Правозащитники рассказали о проблемах с электронными пропусками на КПВВ

Людям, которые планируют пересекать КПВВ, перед выездом нужно всегда проверять состояние своего электронного пропуска. Об этом напоминают в БФ «Право на защиту».

Правозащитники отмечают, что в последние дни представители организации, работающие на КПВВ, фиксируют увеличение количества обращений за помощью в оформлении электронных пропусков.

«Ежедневно к нашим сотрудникам непосредственно на КПВВ "Станица Луганская" обращаются за консультацией по пропуску от 20 до 30 человек, из которых помощь в оформлении пропуска в ускоренном режиме получают только 10 – 15 человек. К сожалению, мы не можем помочь всем. На КПВВ "Станица Луганская" все еще продолжаются работы по установке сервисной зоны. Мы надеемся, что после их проведения сотрудники Фонда будут иметь помещения и технические средства для предоставления такой помощи. По этой же причине сегодня на этом пункте нет и представителя контактной группы — временно нет помещения для специалиста», — описывают ситуацию правозащитники.

В организации подчеркивают, что основной проблемой всех обращающихся является то, что люди не интересуются состоянием своих пропусков, или же просто не знают о необходимости оформлять их.

«Мужчина 53 лет двигался из неподконтрольного Луганска на подконтрольную территорию Украины с целью получения паспорта гражданина для выезда за границу. Последний раз он пересекал КПВВ в конце сентября для подачи документов на получение загранпаспорта. Электронный пропуск был оформлен на паспорт гражданина Украины, он бессрочен. Проходя паспортный контроль, выяснилось, что у него нет электронного пропуска в базе. Мужчина вынужден был вернуться на неподконтрольную территорию, заново подавать документы на оформление пропуска и ждать 15 дней оформления. Причина удаления его действующего пропуска неизвестна. Перед выездом мужчина не проверил состояние пропуска в своем электронном кабинете», — рассказывают правозащитники.

В другом случае мужчина с 2014 года не покидал свое место жительства на неподконтрольной территории, сейчас решил выехать оттуда, но не знал об электронных пропусках.

В БФ «Право на защиту» приводят массу подобных примеров и отмечают, что таких ситуаций можно избежать, если все пересекающие КПВВ будут знать, что:

  • перед началом путешествия необходимо убедиться, что электронный пропуск действует;
  • электронные пропуска могут быть удалены из базы, если допущена ошибка при внесении личных данных, например одна буква в имени или фамилии;
  • электронный пропуск не может действовать на следующий день после подачи — оформление займет до 15 дней. Обращайте внимание: в электронном кабинете должно светиться «дійсний», а не «в обробці»;
  • право на оформление электронного пропуска в ускоренном режиме имеют люди, направляющиеся на лечение, уход за родственниками, похороны, после смены паспорта и т.д. При этом с собой должны быть документы, подтверждающие любой из вышеперечисленных фактов. Если есть сомнения, перед началом поездки нужно проконсультироваться.

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