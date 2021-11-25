Проверяйте до поездки: Правозащитники рассказали о проблемах с электронными пропусками на КПВВ

Людям, которые планируют пересекать КПВВ, перед выездом нужно всегда проверять состояние своего электронного пропуска. Об этом напоминают в БФ «Право на защиту».
Правозащитники отмечают, что в последние дни представители организации, работающие на КПВВ, фиксируют увеличение количества обращений за помощью в оформлении электронных пропусков.
«Ежедневно к нашим сотрудникам непосредственно на КПВВ "Станица Луганская" обращаются за консультацией по пропуску от 20 до 30 человек, из которых помощь в оформлении пропуска в ускоренном режиме получают только 10 – 15 человек. К сожалению, мы не можем помочь всем. На КПВВ "Станица Луганская" все еще продолжаются работы по установке сервисной зоны. Мы надеемся, что после их проведения сотрудники Фонда будут иметь помещения и технические средства для предоставления такой помощи. По этой же причине сегодня на этом пункте нет и представителя контактной группы — временно нет помещения для специалиста», — описывают ситуацию правозащитники.
В организации подчеркивают, что основной проблемой всех обращающихся является то, что люди не интересуются состоянием своих пропусков, или же просто не знают о необходимости оформлять их.
«Мужчина 53 лет двигался из неподконтрольного Луганска на подконтрольную территорию Украины с целью получения паспорта гражданина для выезда за границу. Последний раз он пересекал КПВВ в конце сентября для подачи документов на получение загранпаспорта. Электронный пропуск был оформлен на паспорт гражданина Украины, он бессрочен. Проходя паспортный контроль, выяснилось, что у него нет электронного пропуска в базе. Мужчина вынужден был вернуться на неподконтрольную территорию, заново подавать документы на оформление пропуска и ждать 15 дней оформления. Причина удаления его действующего пропуска неизвестна. Перед выездом мужчина не проверил состояние пропуска в своем электронном кабинете», — рассказывают правозащитники.
В другом случае мужчина с 2014 года не покидал свое место жительства на неподконтрольной территории, сейчас решил выехать оттуда, но не знал об электронных пропусках.
В БФ «Право на защиту» приводят массу подобных примеров и отмечают, что таких ситуаций можно избежать, если все пересекающие КПВВ будут знать, что:
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