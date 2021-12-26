О беременных и других женщинах на воинском учете: подробности

Беременным и женщинам с малолетними детьми нужно будет встать на военный учет, если их специальности и/или профессии есть в перечне приказа министерства обороны Украины.



В Минобороны пояснили, что работу по реализации приказа должны завершить до конца 2022 года. Военному учету подлежат все женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Стать на военный учет следует до конца 2022 года в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывший комиссариат) по месту регистрации места жительства.



Военно-учетная специальность определяется не только дипломом, но и записью в трудовой книжке – опытом работы и КВЭДом физического лица-предпринимателя.



Процесс постановки на военный учет подобен тому, который проходят мужчины. Когда учет полноценно заработает, при необходимости женщинам будут предлагать участвовать в сборах или тренировках. А при устройстве на новую работу среди документов нужно будет предоставить и военно-учетный.



При смене профессии необходимо будет информировать территориальный центр комплектования и социальной поддержки.



«Цель — приведение в действующее законодательство, страна должна знать свои резервы. Мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает», — пишут в Минобороны.



До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины проведут анализ изменений количества военнообязанных женщин, состоящих на военном учете.



Показателем для учета у женщин и мужчин будут состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства.



В свою очередь главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный пояснил, что на данный момент «речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ».



«В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших сограждан, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным», — подчеркнул главком ВСУ.



Он добавил, что обучение женщины проходить «исключительно по желанию».



Кроме того, по его словам, после взятия на воинский учет «никаких изменений в жизни украинских женщин не будет».



«Единственное – Вооруженные силы будут просто знать, какие специалистки есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал», — подчеркнул Залужный.