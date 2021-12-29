Кабмин пообещал больше не вводить тотальные локдауны в Украине

Правительство Украины больше не планирует вводить тотальные локдауны, вызванные пандемией коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.



«Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны», — отметил он.



Премьер добавил, что бизнес может работать даже в «красных» зонах карантина, если его работники вакцинированы на 100%.



По словам Шмыгаля, в ближайшее время прививки будут сделаны 50% взрослого населения Украины.



С начала года в Украину доставлено более 40 миллионов доз. «Точно также мы обеспечены вакцинами на весь следующий год», — подчеркнул премьер.



Он отметил, что в 2021 году Кабмин потратил более 35 миллиардов гривен на противодействие коронавирусу. «Это и выплаты медикам, закупка кислорода и кислородных станций, тест-лабораторий и других важных вещей», — уточнил Шмыгаль.