В Донецке упал козырек на входе в гостиницу

Козырек обрушился на входе в гостиницу «Европа» в Куйбышевском районе Донецка. Инцидент произошел сегодня, 2 января.



По всей видимости, конструкция рухнула, не выдержав накопившегося снега и льдя.



Информации о пострадавших нет.