«Министр угля ДНР» ушел в отставку

«Министр угля и энергетики» при группировке «ДНР» Руслан Дубовский ушел из «ведомства» по собственному желанию, причины такого решения не называются. Об этом пишет сепаратистский ресурс «Донбасс решает» со ссылкой на источник в руководстве «ДНР».



«Министром угля ДНР» Дубовский был дважды — при Александре Захарченко в 2015-2016 годах и при нынешнем главе «ДНР» Денисе Пушилине с октября 2018 года.

С 2007 года и до начала вооруженного конфликта на Донбассе Дубовский работал гендиректором ПАО "Арендное предприятие "Шахта «Ждановская».