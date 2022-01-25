Перестрелка в центре Киева: Неизвестные с автоматами напали на активистов

Сегодня, 25 января, возле главного главного управления СБУ в Киеве на улице Владимирской произошла перестрелка. Неизвестные с автоматами напали на активистов общественной организации «Украинский стяг».



Видео инцидента опубликовали в соцсетях.



Как сообщили в полиции Киева, ситуацию и все обстоятельства стрельбы выясняют. При этом правоохранители не говорят, есть ли пострадавшие, и кто именно вооруженные люди.



Издание «Сегодня» сообщает, что по данным собственных источников в правоохранительных органах, согласно предварительной информации, представители одной из общественных организаций пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют. В этот момент к пункту обмена подъехало авто инкассаторов. Инкассатор воспринял происходящее как нападение на обменник и открыл стрельбу. Люди при этом не пострадали.



Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.



