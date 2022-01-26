СБУ задокументировала факты использования боевиками российского вооружения

СБУ установила новые факты поставки боевикам оружия и боеприпасов с территории РФ. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



Среди изъятых военных средств поражения российского производства — реактивные огнеметы «Шмель», взрывной комплекс «Охота» и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года.



Российское вооружение боевики использовали при обстреле подконтрольной властям территории. Так, в феврале 2021 житель поселка Хутор Вольный Северодонецкого района погиб в результате подрыва на противопехотной осколочной мине на территории собственного двора. Кроме того, задокументированы факты использования боевиками современного российского вооружения. Среди идентифицированных образцов — ручной многоразовый многокалиберный многофункциональный гранатомет РПГ-32 «Баркас».



В Луганской области, сотрудники СБУ обнаружили элементы реактивной гранаты «Занос», производства РФ. Эти средства поражения боевики применяли в ходе обстрелов украинских позиций в районе города Попасная.



Изъятые образцы приобщены к материалам уголовного производства по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.