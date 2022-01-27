Google посвятил дудл художнику из Мариуполя Архипу Куинджи

Дудл в честь художника Архипа Куинджи в Google

Новый дудл от Google в Украине посвящен пейзажисту Архипу Куинджи, чье 180-летие со дня рождения отмечается сегодня, 27 января.



Архим Куинджи родился в семье сапожника-грека в селе Карасевка поблизости Мариуполя. В детстве учился он плохо, зато рисовал буквально на всем, что попадалось под руку. Из-за бедности семьи мальчику пришлось подрабатывать случайными заработками. По мнению историков, продавец хлеба, который его нанимал, первым увидел талант Куинджи и посоветовал отправляться в Крым, чтобы стать учеником известного художника-мариниста Ивана Айвазовского.



13-летний Архип прошел больше 250 миль до Феодосии и попал к популярному живописцу, но ему позволили только толочь краски да красить заборы. Через два месяца Куинджи вернулся в Мариуполь и начал работать ретушером у фотографа.



С третьей попытки он становится свободным слушателем в Императорской Академии искусств в Санкт-Петербурге. Здесь и состоялось знакомство Куинджи с художниками-передвижниками, которые оказали на его творчество значительное влияние. Работы Куинджи были показаны на выставках Общества передвижников и были весьма успешны. О нем как талантливом и самобытном художнике заговорили.



Однако из-за того, что в академии внимание к европейским методам живописи было ограничено, а собственные традиции отличались жесткостью Куинджи решает бросить обучение.



Он пишет пейзажи и в 1870 году становится соучредителем организации художников-кочевников «Сообщество странствующих художников».

Через 8 лет на Всемирной выставке в Париже работы Куинджи вызвали всеобщее восхищение. Известный критик и защитник импрессионизма Эмиль Дюранти удостоил их высокой похвалы.



В том же 1878 году Архип Куинджи начинает работу над картиной «Вечер в Украине». Над ней художник трудился почти полвека — 23 года.



В это время Куинджи вышел из состава передвижников. Осенью 1880 года он представляет публике картину «Лунная ночь на Днепре». Выставка одной картины прошла с небывалым успехом. Полотно поражало сочетанием цветов. Чтобы добиться удивительного эффекта, мастер экспериментировал с красочными пигментами и даже использовал битум.



В последующие несколько лет Куинджи организовал моновыставки еще некоторых работ, а потом уединился в мастерской на 20 лет.



Только в 1901 году его ученики увидели четыре картины, среди которых и завершенная «Вечер в Украине». В ноябре того же года была организована последняя прижизненная выставка Куинджи.



Летом 1910-го в Крыму художник заболел воспалением легких. Жена перевозит его с Санкт-Петербург, но болезнь прогрессирует. В июле в возрасте 68 лет Куинджи умер и был похоронен на Смоленском кладбище.