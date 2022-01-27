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Санкции против РФ в случае вторжения в Украину коснутся «Северного потока-2» — Бербок

27 января 2022, 14:49

Санкции против РФ в случае вторжения в Украину коснутся «Северного потока-2» — Бербок

Санкции, которые последуют в случае дальнейших военных действий РФ против Украины, затронут и российский газопровод «Северный поток-2». Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время выступления в Бундестаге на дебатах по поводу российско-украинского конфликта, передает «Укринформ».

«Мы четко заявили, что новые военные действия против Украины будут иметь огромные последствия для России. На этой основе мы разрабатываем мощный санкционный пакет. В случае новой агрессии диапазон нашего ответа будет широким, включая "Северный поток-2″, — подчеркнула Бербок.

По словам Бербок, нужно продвигать необходимость диалога с Россией, но также "учитывая нынешнюю ситуацию", нужно "демонстрировать жесткость, которая даст четко понять, что суверенное равенство стран и основы европейского мирного порядка не могут быть предметом переговоров".

"Мы живем сейчас во время, которое является решающим для мира и безопасности на нашем континенте. Время, в котором мы должны выступить в защиту наших ценностей...и это трудно не рассматривать как угрозу, когда более 100 тыс. военных с танками и артиллерией без весомых" на то причины сосредоточены вблизи Украины, а также другие войска переброшены в Беларусь», — заявила Бербок.

Она отметила, что требования Кремля в отношении так называемых «гарантий безопасности» противоречат основам порядка безопасности в Европе. «Российское правительство выдвинуло нам требования по так называемым «гарантиям безопасности», которые, впрочем, противоречат европейскому порядку безопасности. Федеральное правительство отреагировало на это четко и решительно — при этом в тесной координации с нашими партнерами по ЕС, НАТО и «Группы семи», — сказала Бербок.

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