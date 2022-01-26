Никакие варианты санкций против России не исключаются — госсекретарь США

В случае вторжения России в Украину никакие варианты санкций против РФ не исключаются. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в среду.



«Когда речь идет о санкциях, я думаю, как вы уже слышали от президента, ничего не исключается. Я могу сказать вам, что шаги, которые мы предпримем вместе, быстро напрямую повлияют на вещи, о которых президент Путин глубоко заботится, включая возможность России действовать в сфере экономики и финансов, ее возможность разрабатывать технологии в секторах, которые она считает приоритетными, таких как оборона и высокие технологии», — заявил Блинкен.



Он подчеркнул, что США и их союзники в Европе привержены защищать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также ее независимость.

26 января США предоставили Российской Федерации письменный ответ на так называемые «гарантии безопасности». В ответе были изложены мнения США и их союзников, а также была дана оценка «обеспокоенности» России и указаны те сферы, в которых США и РФ могут найти общий язык.