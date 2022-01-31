Стефанчук не назвал сроков внесения в Раду изменений в Конституцию в части децентрализации

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает, что законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации будет внесен на рассмотрение Верховной Рады в начале текущей сессии. Об этом он сказал во время брифинга 31 января.



«Сегодня утром на совещании с руководством Парламента и аппаратом мы проговаривали этот вопрос... И я надеюсь, что действительно в начале этой сессии, они (изменения — прим.) будут внесены в зал (Парламента — прим.). С каждой встречей проблемных вопросов все меньше и меньше», — заявил Стефанчук.



В декабре Стефанчук заявлял, что законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации будет внесен в Парламент и направлен в Конституционный суд для получения выводов в начале 2022 года.